Собакам Елизаветы II нашли новых хозяев

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Фото: AP/Pool/i-Images via ZUMA Press
Любимых собак Елизаветы II передадут новым хозяевам. Двух корги по кличке Муик и Сэнди заберут ее сын принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюссон. Об этом сообщает Daily Mail.
В свое время они подарили питомцев королеве после смерти ее мужа принца Филиппа. Сын и его бывшая жена занимались корги и заботились о них, когда Елизавета II по состоянию здоровья уже не могла этого делать. Отмечается, что разведенные супруги все еще живут в Виндзорском замке. Там же и найдут место для питомцев.
Елизавета II очень сильно любила подобную породу. За все время у нее было порядка 30 корги.
Ранее жителей Великобритании попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары. Желающих почтить память Елизаветы II предупредили, что будут приниматься лишь открытки и цветы без оберток.
Монарх скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В последнее время королева испытывала сильные проблемы со здоровьем. В этот день в Букингемском дворце отменили смену караула.
Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября. Церемонию организуют в Вестминстерском аббатстве. Похороны начнутся в 13:00 по московскому времени. В Великобритании этот день объявили выходным. Гроб с телом покойного монарха выставят на четыре дня в холе британского парламента.
Гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал и отправился в Эдинбург
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