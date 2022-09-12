Около 70% победителей "Миллиона призов" активировали выигрышные коды

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Более 450 тысяч участников программы "Миллион призов", что составляет около 70%, активировали выигрышные коды по итогам первых двух дней розыгрышей. Об этом сообщает пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты.

Последний розыгрыш акции состоялся 12 сентября. Победителей определяли методом случайного выбора из всех проголосовавших онлайн москвичей с 20:01 10 сентября до окончания приема голосов 11 сентября.



За первые два дня победили 549 180 человек, а третий розыгрыш выявил 96 920 победителей, которые получили 20 автомобилей, а также от трех до 10 тысяч баллов. Баллы можно потратить у партнеров программы, в числе которых магазины продуктов, одежды, детских товаров, музеи, рестораны, театры и благотворительные фонды.

Выигрышный код нужно активировать до 26 сентября на сайте программы. Обмен призовых баллов на поощрения доступен до 14 декабря включительно, а использовать промокоды можно до 15 декабря включительно.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно.

В общей сложности в рамках акции разыграли 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 000, 4 000, 5 000 и 10 000 призовых баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. Выборы муниципальных депутатов прошли с 9 по 11 сентября. Голосование состоялось в очном и дистанционном форматах.

