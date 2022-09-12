В Кремле рассказали, выиграл ли Путин в акции "Миллион призов"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока ничего не выиграл в результате участия в акции "Миллион призов", которая проводится среди москвичей, проголосовавших с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

"Насколько я знаю, нет", – отметил представитель Кремля.

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего было организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов 6 законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований.

Жители столицы также могли проголосовать онлайн. 10 сентября в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.

