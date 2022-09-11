Последний розыгрыш призов среди участников ДЭГ пройдет 12 сентября

19:02
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Финальный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов" состоится 12 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В эфире телеканала Москва 24 разыграют автомобили среди москвичей, проголосовавших онлайн, а также от 3 до 10 тысяч призовых баллов. Уточняется, что один балл равен одному рублю.
В понедельник разыгрывать призы будут среди тех, кто проголосовал онлайн с 20:01 10 сентября до окончания приема голосов 11 сентября. Победители получат СМС с выигрышным кодом, который необходимо активировать на сайте программы "Миллион призов".
Ранее участников программы призвали доверять лишь официальным источникам, не передавать свой уникальный код или личные данные подозрительным личностям. С теми, кто выиграл автомобиль, в течение двух дней после активации кода свяжется представитель организатора с номера +7 495 870-36-00.
В воскресенье, 11 сентября, в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.
Жители столицы также могут проголосовать онлайн. Накануне в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.
Выборы муниципальных депутатов в Москве завершатся 11 сентября
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