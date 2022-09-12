Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции "Миллион призов" прошел в Москве

09:35
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Среди москвичей, проголосовавших дистанционно с 20:01 10 сентября до 20:00 11 сентября, разыграли последние 20 автомобилей Niva Legend в рамках программы "Миллион призов". Розыгрыш состоялся 12 сентября в эфире телеканала Москва 24.
Победителей лотереи определили с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. Участие в розыгрыше 12 сентября приняли около 304 000 человек.
В эфире показали 20 уникальных кодов победителей. Им отправят СМС с описанием выигранного приза. Проверить выигрыш самостоятельно можно на сайте программы "Миллион призов".
В общей сложности в рамках акции было разыграно 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 000, 4 000, 5 000 и 10 000 призовых баллов, которые можно обменять на промокоды у партнеров программы. В списке партнеров – магазины обуви, одежды, кафе, театры и другие организации. Кроме того, призовыми баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка". Также их можно пожертвовать на благотворительность.
Выборы муниципальных депутатов прошли с 9 по 11 сентября. Голосование состоялось в очном и дистанционном форматах.
Накануне Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице заявил, что итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%. В электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.
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