Появились первые официальные результаты выборов в Москве с учетом ДЭГ

11 сентября, 22:08
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал получать первые итоги трехдневного голосования в столице. Об этом сообщил руководитель ОШ Вадим Ковалев.
"У нас начали появляться предварительные данные. ДЭГ состоялось, результаты начинают появляться очень быстро", – сказал он.
По его словам, все данные ДЭГ уже расшифрованы и направлены в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования. Сейчас предварительные итоги онлайн-голосования можно увидеть на экранах на территории Общественного штаба. Подсчет голосов, отданных очно, пока продолжается.
"Он (подсчет электронных голосов. – Прим. ред.) в процессе. <...> Даже когда вот эти все проценты добегут до 100% – это неокончательно. <...> К утру, вероятно, будут загружены и протоколы с участка, чуть раньше появятся данные с КОИБов, то есть и тогда можно будет говорить о чем-то", – добавил замглавы ОШ Александр Асафов.
Выборы в Москве длились три дня – с 9 по 11 сентября. Голосование завершилось в воскресенье в 20:00. В этом году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований, всего было зарегистрировано 5 638 кандидатов.
К 18:00 11 сентября общая явка в столице составила 32,8%. Дистанционно проголосовали 1 710 742 москвича, очно на избирательных участках свои голоса отдали 645 436 человек.
Названы первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования
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