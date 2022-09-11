Выборы муниципальных депутатов в Москве на участках и онлайн прошли штатно

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Муниципальные выборы в Москве на участках и с помощью дистанционного электронного голосования прошли штатно.

В этом году на участках работали более 10,6 тысячи наблюдателей.

Выборы депутатов муниципальных образований начались в столице 9 сентября в 8:00 и продлились до 11 сентября 20:00. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В этом году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

Общая явка на 18:00 11 сентября составила 32,8%. Дистанционно проголосовали 1 миллион 710 тысяч 742 москвича. На избирательных участках в традиционной форме отдали свои голоса 645 тысяч 436 избирателей.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

При этом были курьезные случаи. К примеру, один избиратель пришел голосовать в костюме робота-трансформера, на другом участке пели и плясали цыгане в национальных костюмах, еще одни избиратели принесли с собой на голосование хорька, которого не с кем было оставить дома.

