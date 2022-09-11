Более 20 тыс кибератак на ДЭГ в Москве отразили с начала выборов – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала муниципальных выборов в Москве на столичную систему дистанционного электронного голосования было совершено больше 20 тысяч атак. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов.

"На систему ДЭГ по данным Общественного штаба Москвы на текущий момент было более 20 тысяч хакерских атак совершено", – сказал он.

По словам представителя ЦИК, все атаки хакеров были успешно отражены.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

В воскресенье, 11 сентября, в Москве прошел третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могли все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО. Жители столицы также могли проголосовать онлайн.

