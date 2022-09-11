Более 20 тыс кибератак на ДЭГ в Москве отразили с начала выборов – ЦИК

20:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала муниципальных выборов в Москве на столичную систему дистанционного электронного голосования было совершено больше 20 тысяч атак. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов.
"На систему ДЭГ по данным Общественного штаба Москвы на текущий момент было более 20 тысяч хакерских атак совершено", – сказал он.
По словам представителя ЦИК, все атаки хакеров были успешно отражены.
Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.
В воскресенье, 11 сентября, в Москве прошел третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могли все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО. Жители столицы также могли проголосовать онлайн.
В Москве явка на муниципальных выборах на 17:00 составила 32,2%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: