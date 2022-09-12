Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9% – штаб по наблюдению

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Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает в телеграм-канале Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Отмечается, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

В воскресенье в Москве проходил третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Жители столицы также могли проголосовать онлайн.

