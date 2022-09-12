"Единая Россия" заявила, что лидирует на выборах в Москве по итогам ДЭГ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Кандидаты фракции "Единая Россия" лидируют на муниципальных выборах в столице, сообщается в телеграм-канале московского городского регионального отделения партии.

"Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России", – говорится в сообщении.

В онлайн-голосовании приняли участие 1 748 616 человек. По предварительным подсчетам результатов в ДЭГ, сейчас лидируют кандидаты от "Единой России". Это значит, что более 1,1 тысячи муниципальных депутатов, выдвинутых партией, получат мандаты.

Выборы депутатов муниципальных образований начались в столице 9 сентября в 8:00 и продлились до 11 сентября 20:00. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В этом году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

Общая явка на 18:00 11 сентября составила 32,8%. Дистанционно проголосовали более 1,7 миллиона москвичей. На избирательных участках в традиционной форме отдали свои голоса свыше 645 тысяч избирателей.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

При этом были курьезные случаи. К примеру, один избиратель пришел голосовать в костюме робота-трансформера, на другом участке пели и плясали цыгане в национальных костюмах, еще одни избиратели принесли с собой на голосование хорька, которого не с кем было оставить дома.

