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Новости

17 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: автомобиль с тремя людьми провалился под лед в Иркутской области

Новости регионов: автомобиль с тремя людьми провалился под лед в Иркутской области

Протестующие в Абхазии провели вторую ночь в правительственных зданиях

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Полиция проверяет видео, на котором автомобиль наезжает на женщину с коляской в Одинцове

Пять пострадавших при пожаре в Одинцове находятся в тяжелом состоянии

Автомобиль с тремя людьми провалился под лед в Иркутской области. Женщина погибла, водителю и одному из пассажиров удалось выбраться. Прокуратура проводит проверку. Устанавливают причины происшествия.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли мать и четверо детей. Расследование контролирует прокуратура. Частный дом загорелся утром 17 ноября. Внутри находилось восемь человек. Отец и двое сыновей смогли выбраться. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в больницу.

В Сети появилось видео смертельной аварии в Оренбургской области. На трассе "Урал" столкнулись Infiniti FX и Lada Xray. ДТП произошло по вине водителя иномарки, который выехал на полосу встречного движения.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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