19 ноября, 16:36 (обновлено 19.11.2024 16:57)Происшествия
Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации ликвидирован
Фото: 73.mchs.gov.ru
Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале.
По предварительной информации, возгорание произошло в вентиляции трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 32 человека и девять единиц техники.
Ранее в Сигнальном проезде в Москве произошел пожар в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. На место сразу же прибыли пожарные подразделения.
Спустя время они локализовали возгорание на площади 400 "квадратов", а затем полностью потушили. Для ликвидации огня привлекли 60 специалистов и 17 единиц техники.
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