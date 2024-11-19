Пожар в Ульяновском институте гражданской авиации ликвидирован

Фото: 73.mchs.gov.ru

Пожар полностью ликвидирован в Ульяновском институте гражданской авиации на улице Гагарина в Ульяновске. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале.

По предварительной информации, возгорание произошло в вентиляции трехэтажного административного здания на улице Гагарина в Ленинском районе города. Эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 32 человека и девять единиц техники.

Ранее в Сигнальном проезде в Москве произошел пожар в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. На место сразу же прибыли пожарные подразделения.

Спустя время они локализовали возгорание на площади 400 "квадратов", а затем полностью потушили. Для ликвидации огня привлекли 60 специалистов и 17 единиц техники.