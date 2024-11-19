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Пожарные локализовали возгорание на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудники МЧС локализовали пожар в трехэтажном многофункциональном здании на Сигнальном проезде в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров. Всего на месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Информация о возможных пострадавших при пожаре пока не поступала.
О пожаре в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на Сигнальном проезде стало известно в ночь на 19 ноября.
Сначала площадь возгорания оценивалась в 300 "квадратов". На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сразу принялись тушить пожар.
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