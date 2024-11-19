Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:25

Происшествия

Пожарные локализовали возгорание на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники МЧС локализовали пожар в трехэтажном многофункциональном здании на Сигнальном проезде в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров. Всего на месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Информация о возможных пострадавших при пожаре пока не поступала.

О пожаре в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на Сигнальном проезде стало известно в ночь на 19 ноября.

Сначала площадь возгорания оценивалась в 300 "квадратов". На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сразу принялись тушить пожар.

Легковой автомобиль загорелся на проспекте 40 лет Октября

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика