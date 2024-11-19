Пожар на северо-востоке Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Огнеборцы полностью потушили пожар в трехэтажном многофункциональном здании на Сигнальном проезде в Москве. Об этом сообщает МЧС России в своем

телеграм-канале.

Сведений о возможных пострадавших при возгорании не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Пожар в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на Сигнальном проезде вспыхнул в ночь на 19 ноября. На место сразу же прибыли пожарные подразделения.

Спустя некоторое время им удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров. Всего к тушению огня привлекли 60 специалистов и 17 единиц техники.