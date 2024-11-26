Новости регионов: двухэтажный дом загорелся в Самаре

Самарские пожарные тушили горевший двухэтажный дом вечером 25 ноября. Огонь вспыхнул на втором этаже и перекинулся на кровлю. На месте ЧП работали 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Пламя охватило 100 квадратных метров, один человек пострадал. Большего числа жертв помогло избежать то, что старое строение ранее расселили.

Тем временем Приморье накрывает непогода. Ураганный ветер поднялся в ночь на 26 ноября и, по прогнозам, в ближайшие часы только усилится. Первые кадры последствий уже начали появляться. Так, доска сорвалась с крыши и разбила лобовое стекло машины на оживленной улице Владивостока. В другом месте столб упал прямо на проезжую часть, но никого не задел.

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