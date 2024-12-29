В Краснодарском крае загорелась овощебаза на площади 1,4 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Краснодарском крае загорелась овощебаза на площади 1,4 тысячи квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило адресу: Динской район, поселок Агроном, улица Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ликвидации пожара участвуют 54 человека и 16 единиц техники.

Ранее пожар произошел в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро были госпитализированы с отравлением дымом.

До этого пожар произошел под Анапой в Краснодарском крае. Загорелся магазин на площади 900 квадратных метров.

