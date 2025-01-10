Здание в промзоне в Ленинградской области горит на площади 1,6 тыс "квадратов"

Фото: vk.com/Александр Сафаров

Крупный пожар площадью 1 600 квадратных метров начался в промзоне в Гатчине в Ленинградской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

В МЧС добавили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее, вечером 8 января, на улица Врубеля загорелась крыша двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Там расположена церковь Иисуса Христа Святых. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Пожар удалось полностью потушить в ночь на 9 января. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники, никто не пострадал.

