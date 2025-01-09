Пожар на птицефабрике в Курской области ликвидирован

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Пожарные ликвидировали пожар на птицефабрике фирмы "Куриное царство" в селе Герасимово Курской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В тушении пожара, который распространился на 5 тысяч квадратных метров, участвовали 57 человек и 17 единиц специальной техники.

Между тем в причинах пожара разберутся в прокуратуре Горшеченского района области. Представители надзорного ведомства начали процессуальную проверку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Курской области.

Корпуса птицефабрики загорелись 9 января. При пожаре пострадал 40-летний сотрудник предприятия – его госпитализировали с ожогами рук. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на другие объекты.

