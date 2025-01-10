Пожарный поезд направлен к возгоранию на площади 1,9 тыс "квадратов" в Гатчине

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожарный поезд направили к месту возгорания на площади 1 900 квадратных метров, которое произошло в промзоне в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщил телеграм-канал комитета правопорядка и безопасности региона.

Предварительно, возгорание произошло в двухэтажном здании завода по производству ацетона. Рабочие успели покинуть помещения, уточняет ведомство.

Также сообщается, что будут проведены все необходимые измерения уровня предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в атмосфере.

О пожаре стало известно утром 10 января. Тогда площадь пожара составляла 1 600 "квадратов", а информации о пострадавших не поступало. Позже площадь возгорания увеличилась до 1 900 квадратных метров. Возгорание тушат более 50 спасателей и 12 единиц техники.