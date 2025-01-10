Открытое горение ликвидировано на 2 тыс "квадратах" в Ростовской области

Фото: телеграм-канал Readovka

В Ростовской области в селе Крым ликвидировано открытое горение на 2 тысячах квадратных метрах, которое возникло после атаки БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

В 07:13 сотрудники пожарных служб проводили проливку конструкций после тушений.

Также в селе Чалтырь был полностью потушен пожар в частном доме, уточнил глава области.

Массированная атака на регион произошла в ночь на 10 января. В селе Чалтырь загорелись и оставленные рядом с домом автомобили.

Кроме того, по словам Слюсаря, в хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника привело к повреждению нескольких строений. Так, в семи жилых домах и школе были выбиты стекла, посечены фасады и кровля.