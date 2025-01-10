Пожар на производстве ацетона в Ленобласти потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на производстве ацетона в Гатчине Ленинградской области потушен, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Возгорание на заводе началось утром 10 января. Изначально площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров, однако позже она выросла до 1,9 тысячи "квадратов". Спустя время открытое горение было ликвидировано. Для тушения огня привлекли более 50 спасателей и 12 единиц техники, а также пожарный поезд.

Рабочие, находящиеся в это время на производстве, успели покинуть помещения. Специалисты проведут необходимые измерения уровня предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в атмосфере.