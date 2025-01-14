Завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя в Туле

Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"

Завершены работы по ликвидации пожара, который произошел накануне в здании военного госпиталя в Туле. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Дмитрий Миляев.

О возгорании в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы, стало известно днем 13 января. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.

Всего из здания были эвакуированы 57 человек. Всех военных доставили в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

