13 января, 22:44Происшествия
Открытое горение ликвидировано в здании военного госпиталя в Туле
Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"
Открытое горение в военном госпитале в Туле ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
О возгорании в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы, стало известно днем 13 января. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.
Всего из здания были эвакуированы 57 человек. Всех военных доставили в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Погибших и пострадавших нет.
Тушить пожар продолжают 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.