Открытое горение ликвидировано в здании военного госпиталя в Туле

Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"

Открытое горение в военном госпитале в Туле ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

О возгорании в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы, стало известно днем 13 января. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.

Всего из здания были эвакуированы 57 человек. Всех военных доставили в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Погибших и пострадавших нет.

Тушить пожар продолжают 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

