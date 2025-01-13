Локализовано возгорание в военном госпитале в Туле

Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"

Возгорание, которое произошло в военном госпитале в Туле, локализовано. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, передает ТАСС.

Тушить пожар продолжают 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники, однако ликвидация возгорания осложняется конструктивными особенностями здания – наличием деревянных перекрытий и перегородок с пустотами. По мнению властей, ликвидировать открытое горение планируется в течение ближайших часов.

"Удалось не допустить перехода огня на соседние здания", – сказано в сообщении правительства региона.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев добавил в своем телеграм-канале, что все военные доставлены в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Кроме того, по его словам, в связи с произошедшим в городе были изменены маршруты общественного транспорта.

О возгорании в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы, стало известно днем 13 января. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.

Всего из здания эвакуированы 57 человек. Погибших и пострадавших нет. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

