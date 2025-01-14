14 января, 06:15Происшествия
Тушение пожара в военном госпитале в Туле почти завершено
Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"
Тушение пожара в здании военного госпиталя в Туле практически завершено. Об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
В данный момент сотрудники МЧС проводят дополнительный пролив для исключения повторных возгораний.
По словам Миляева, движение транспорта по Советской улице будет возобновлено в утренние часы. Вместе с тем проезд по Союзной улице останется закрытым.
О возгорании в здании военного госпиталя в центре Тулы стало известно днем 13 января. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.
Всего из здания были эвакуированы 57 человек. Всех военных доставили в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Погибших и пострадавших нет. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.