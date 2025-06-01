Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Перелетные ласточки, стрижи и соловьи вернулись в Москву. Их пение можно услышать во дворах, парках и скверах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соловья можно заметить не только в парках и у водоемов, но и в городских кварталах. Птица имеет бурое оперение и рыжеватый окрас. Ее вес составляет 20–30 граммов.

Также рядом с человеком обитают ласточки. Узнать их можно по раздвоенному хвосту и высокой скорости полета, которая составляет около 60 километров в час. В Москве можно встретить такие виды ласточек, как городская (воронок), деревенская (касатка) и береговая (береговушка). Они занесены в Красную книгу Москвы и находятся под охраной.

При этом часто ласточек путают со стрижами. В столице горожане могут увидеть черного стрижа. Он формирует гнезда под крышами зданий, летает по городу и издает звуки "стри-и". Стриж отличается серповидными крыльями, которые в полете никогда не складывает. При этом он не садится на ветки и провода, а почти все время проводит в воздухе.

Столичный департамента природопользования и охраны окружающей среды призвал горожан соблюдать осторожность и не тревожить птиц.

С 1 апреля на природных территориях Москвы установлен режим тишины, который действует до 31 июля. Он нужен для создания благоприятных условий в период размножения зверей и птиц. Дело в том, что птицы становятся наиболее уязвимыми, так как они обустраивают гнезда, откладывают яйца, высиживают потомство и вскармливают птенцов.

