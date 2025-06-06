На mos.ru запустили трансляции из вольеров еще трех обитателей зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На портале mos.ru появилась возможность понаблюдать в прямом эфире за жизнью белой медведицы Айки, дальневосточного леопарда Мизера и самца пумы Габриэля, которые проживают в Московском зоопарке. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Белая медведица появилась на свет в Ростове-на-Дону, а в Московский зоопарк ее привезли в 2023 году. Сейчас 4-летняя Айка с удовольствием участвует в тренингах, которые проводят сотрудники зоосада. Во время профилактических осмотров она самостоятельно открывает рот, переворачивается на спину и вытягивает лапы. При этом животное спокойно относится к уколам.

Посмотреть на то, как Айка гуляет, плавает в бассейне с игрушками и обедает, можно в 15:00. Для наблюдения за белой медведицей в ее вольере установлены сразу три камеры.

Также пользователи могут сразу с четырех ракурсов понаблюдать за отдыхом дальневосточного леопарда Мизера. Например, желающим предлагают посмотреть на тренинг самца в уличном экспозиционном вольере.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова также рассказала, что леопард дает специалистам осмотреть брюшную область, проверить зубы, когти и даже взять кровь из хвоста. При этом Мизер уже сам может заходить в транспортную клетку, если его надо перевести в другой вольер.

Живущая рядом с леопардом пума Габриэль любит наблюдать за своим соседом. В ее вольере тоже установлены камеры, поэтому пользователи могут смотреть за животным в вечерние часы. Именно в это время хищник проявляет активность, грациозно совершая обход своей территории. Также Габриэль не забывает и про личную гигиену, вылизываясь несколько раз в день и стачивая длинные когти о деревянные конструкции.

Проект реализуется совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Его специалисты уточнили, что на портале zoo.mos.ru у каждого питомца есть своя страница. Там можно не только посмотреть онлайн-трансляцию, которая доступна в часы работы Московского зоопарка – ежедневно с 07:30 до 22:00, но и изучить фотографии обитателей зоосада, а также прочитать о них интересные факты.

Кроме того, на mos.ru появились прямые трансляции с участием гигантских выдр, живущих в Московском зоопарке. Пользователи могут наблюдать онлайн за двумя молодыми самцами Фиделем и Васко и самкой Севиль в часы работы зоопарка.

Экспозиция с гигантскими выдрами открылась на новой территории в конце апреля, она находится рядом с пешеходным мостом. Вольер оформлен под тропический лес бассейна Амазонки, где обитает этот вид. Животные часто подплывают близко к стеклу и рассматривают посетителей, а также охотно позируют им.

