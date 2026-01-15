Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 14:10

Спорт
Главная / Истории /

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна подмосковной многоэтажки

"Покойся с миром, Лайонел!" Что известно о загадочной смерти экс-футболиста ЦСКА Адамса

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб при загадочных обстоятельствах в Подмосковье вечером 14 января. По данным СМИ, спортсмен выпал из окна многоэтажки, однако мать парня уверена, что его убили. Подробности – в материале Москвы 24.

Драки и огнестрел

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lionel_adams

Тело 31-летнего футболиста, воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса нашли 14 января рядом с одной из многоэтажек в Звенигороде, сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По одной из версий, спортсмен мог выпасть из окна – видео с моментом падения появилось в соцсетях.

Телеграм-канал Mash на спорте утверждает, что до этого Адамс был в гостях у бывшего футболиста ялтинского "Рубина" Тимура Магомедова. Друзья выпивали, и во время посиделок Лайонел жаловался на жизнь, в частности на расставание с девушкой. При этом на вопрос представителей правоохранительных органов, были ли у футболиста мысли о суициде, Магомедов ответил отрицательно.

Однако мать погибшего, Мария Викторовна, рассказала журналистам, что у сына даже не было девушки. По ее словам, накануне случившегося Лайонел звонил матери, но она не смогла ответить, а когда перезвонила, Адамс не брал трубку.

При этом, по данным СМИ, в конце декабря 2025-го футболист вместе с Тимуром Магомедовым отдыхал в одном из заведений Звенигорода, после чего они оказались в центре конфликта. Якобы после словесной перепалки на них напали около 10 человек. Они избили спортсмена, а один из злоумышленников выстрелил в него из пистолета. Очевидцы вызвали скорую, Адамса госпитализировали.

В больнице Лайонелу диагностировали пулевое ранение бедра и рваную рану губы, однако он отказался снимать побои и заявлять на нападавших в полицию. Затем он и вовсе сбежал из медучреждения, утверждают журналисты.

Перспективный футболист

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lionel_adams

Лайонел Адамс родился в Санкт-Петербурге 9 августа 1994 года в семье нигерийца и россиянки. По данным СМИ, отец оставил их, когда мальчику было 5 лет, поэтому его воспитанием занимались мать и старший брат.

Адамс считался талантливым центральным защитником, играл в академии "Локомотива", а затем отметился в юношеской команде ЦСКА. В 2012 главный тренер основной команды "армейцев" Леонид Слуцкий заметил перспективного футболиста, публично высказывался о навыках Лайонеля и пригласил на сборы. Однако из-за слишком высокой конкуренции так и не смог закрепиться в "основе", выступив лишь в товарищеских матчах и играх за дублирующий состав.

В телеграм-канале московского ЦСКА выразили соболезнования в связи со случившимся.

"Начинал карьеру в Академии и молодежной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году. В дальнейшем играл за другие российские и зарубежные клубы. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!" – написано в посте.

В карьере Адамса были команды в том числе из Белоруссии, Армении, Таджикистане, Казахстане и даже Испании – пусть и в низшей лиге. Кроме того, он выступал за юношескую сборную России.

Согласно порталу Transfermarkt, последнее время Лайонел был игроком бишкекского футбольного клуба "Алга", однако он появился на поле лишь раз. Контракт 31-летнего защитника истек в январе 2026 года, после чего он стал свободным агентом. Однако о завершении карьеры футболист не объявлял.

Читайте также


происшествияспортистории

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика