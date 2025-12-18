Сыну режиссера Роба Райнера может грозить смертная казнь за убийство родителей

Сыну голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер-Райнер официально предъявлено обвинение в убийстве родителей, сообщили СМИ. Пару нашли с ножевыми ранениями в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Подробнее – в материале Москвы 24.

Пожизненное или высшая мера

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Barry King

Тела голливудского режиссера Роба Райнера и его супруга Мишель Сингер-Райнер были обнаружены с ножевыми ранениями в своем доме в Лос-Анджелесе. Правоохранители рассматривали версию убийства, при этом, по некоторым данным, в доме не было следов взлома.

Сначала главный детектив полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон отметил в беседе с журналистами, что никто не был задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Однако в прессу просочилась информация, что к трагедии может быть причастен один из троих детей пары, Ник Райнер. СМИ сообщили, что мужчине 32 года, при этом в 2016-м он публично признался, что с подросткового возраста страдал наркотической зависимостью и постоянно лечился.

Вскоре журналисты сообщили, что Ник задержан в качестве подозреваемого. 16 декабря издание Reuters отметило, что мужчине официально предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а арестовали его через несколько часов после обнаружения тел его родителей. Он находится в следственном изоляторе округа Лос-Анджелес без права выхода под залог. При этом, по некоторым данным, Райнеров обнаружила их младшая дочь Роми, которая живет по соседству. Она же указала на Ника как на возможного подозреваемого.

Окружной прокурор Натан Хохман во время пресс-конференции уточнил, что максимальное наказание по предъявленным сыну режиссера обвинениям предусматривает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертную казнь. При этом Хохман заявил, что прокуроры пока не решили, будут ли добиваться высшей меры, но "примут во внимание мысли и желания семьи".

Другие подробности дела пока не разглашались. Известно лишь, что орудием убийства был нож, однако найден ли он, а также каков мотив, точное время смерти и другие обстоятельства преступления не сообщались.

В свою очередь, автор Reuters сослался на различные СМИ, которые сообщали, что накануне трагедии комик Конан О'Брайен организовал вечеринку, во время которой у Ника якобы произошла "ожесточенная ссора" с родителями.

"Удивительные люди и замечательные родители"

Фото: legion-media.com/Pool via CNP/Ron Sachs

Роб Райнер родился в Нью-Йорке и пошел по стопам отца, актера, сценариста и продюсера Карла Райнера. Роб начал карьеру актера в 1960-х и был известен ролями второго плана. В 1984 году дебютировал в качестве режиссера. Райнер был постановщиком многих известных фильмов, среди которых "Останься со мной" (1986), "Когда Гарри встретил Салли" (1989), "Мизери" (1990), "Несколько хороших парней" (1992), "Американский президент" (1995).

Райнер сотрудничал с мировыми знаменитостями, и многие представители Голливуда со скорбью отреагировали на трагедию. Актриса Деми Мур написала трогательный пост в соцсетях, отметив, что они с режиссером и его супругой пересекались не только в профессиональном поле.

"Наши дети росли вместе, мы работали вместе, и, поскольку наши жизни переплелись в личном и профессиональном плане, я всегда буду дорожить воспоминаниями о том, что мы пережили. Это были удивительные люди и замечательные родители", – написала Деми.

Участник группы The Beatles Пол Маккартни написал в своих соцсетях, что шокирован смертью Роба и Мишель, потому что в последний год плотно работал с режиссером над фильмом "Это – Spinal Tap 2: Конец продолжается".

"Он был таким оптимистичным и милым человеком. Жизнь может быть такой несправедливой, и эта трагедия это доказывает", – с горечью написал музыкант.

Актриса Зои Дешанель поделилась в своем блоге воспоминаниями о Робе, опубликовав совместное фото с режиссером.

"Мое сердце разбито. Роб Райнер был самым теплым, смешным и щедрым человеком. Я ценю время, которое нам довелось провести вместе", – подчеркнула Зои.

В свою очередь, актриса Джейми Ли Кертис отметила в соцсетях, что Роб и Мишель были не только супругами, но и сплоченной командой: жена выступила продюсером нескольких фильмов Райнера, в том числе последней работы "Это – Spinal Tap 2: Конец продолжается". Знаменитость отметила, что без Райнеров "мир опустел", и назвала случившееся большой потерей и невыносимой трагедией.

Роб и Мишель были женаты 36 лет, они воспитали троих детей: сыновей Джейка и Ника и дочь Роми. Помимо этого, у Райнера осталась приемная дочь Трейси от первого брака с актрисой Пенни Маршалл.

"Я выросла в самой замечательной семье на свете. Я в шоке", – поделилась приемная дочь режиссера с NBC News.

Трейси отметила, что виделась с отцом за день до трагедии на семейном ужине.