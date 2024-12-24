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Новости

Новости

24 декабря, 15:30

Происшествия

Новости регионов: Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по факту ЧП в Анапе

Новости регионов: Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по факту ЧП в Анапе

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после экологической катастрофы в Анапе. Причина – отсутствие помощи в ликвидации последствий ЧП. Ранее в Следственный комитет поступила жалоба, в которой сообщалось, что уборкой нефтепродуктов занимаются только волонтеры, спецтехнику им не предоставили, а вывоз отходов никто не организовал. Также в документе говорится, что из-за шторма мазут, который собрали на пляже, снова унесло в море.

Тем временем полицейские задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group. Их подозревают в мошенничестве на 100 миллионов долларов. Аферисты убеждали людей, что компания успешно торгует на бирже, и обещали доход до 30% в месяц в обмен на инвестиции. Деньги тех, кто согласился, шли в кошельки мошенников на криптовалютных биржах. Одна из них имеет украинский адрес и финансирует ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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