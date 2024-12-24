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24 декабря, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин заявил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: Собянин заявил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии

Новости часа: Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Новости часа: Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым Годом и вручил госнаграды

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей между двумя будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро.

Во флешмобе в Московском транспорте приняли участие 100 Дедов Морозов, сообщили в Дептрансе столицы.

Площадь "Технополиса Москва" увеличилась на 111 гектаров с начала года, обратили внимание в департаменте инвестиционной политики города.

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