Новости часа: Собянин заявил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей между двумя будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро.

Во флешмобе в Московском транспорте приняли участие 100 Дедов Морозов, сообщили в Дептрансе столицы.

Площадь "Технополиса Москва" увеличилась на 111 гектаров с начала года, обратили внимание в департаменте инвестиционной политики города.

