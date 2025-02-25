Четверо человек задержаны после избиения мужчины возле дома в Лобне

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Четверо мужчин в возрасте от 24 до 38 лет задержаны по подозрению в нанесении гражданину телесных повреждения в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел у дома на Букинском шоссе. По данным ведомства, неизвестные избили мужчину, который после случившегося обратился в больницу. 26-летний пострадавший написал заявление в полицию, в результате чего злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел.

Мужчину, который был избит, отправили на судмедэкспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки они примут решение в порядке, предусмотренном законом.

В середине февраля правоохранители задержали одного из участников драки в переходе станции московского метро "Авиамоторная", в результате которой пострадали два человека. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года.

Между двумя компаниями возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки нападавшие нанесли потерпевшим несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. Разнял их очевидец. На 44-летнего мужчину, который ранее уже был судим, завели дело по статье о нанесении побоев.

