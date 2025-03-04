Цены на цветы к 8 Марта вырастут на четверть

К 8 Марта некоторые виды цветов подорожают на четверть. Сильнее всего в цене поднимутся тюльпаны, что связано не только с повышенным спросом, но и с неурожаем в Голландии, откуда их привозят. Также заметно подорожают розы – примерно на 18%.

По словам экспертов, в марте цены и спрос на цветы традиционно достигают своих максимальных значений. Также на стоимость букета влияют затраты на упаковку, аренду торговых мест и зарплату персонала.

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