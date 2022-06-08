"Жизнь большом городе": детский отдых

В России действует программа детского кешбэка. Как купить путевку в оздоровительный лагерь и вернуть часть потраченных денег?

Какие семьи могут рассчитывать на бесплатные или льготные путевки? И чем занять ребенка, если он все лето проведет в городе? Об этом – в программе "Жизнь большом городе".