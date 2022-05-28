"Злобный ЗОЖ": йога по-русски

Йога избавляет от рака! Она абсолютно безопасна и полезна для здоровья. Но так ли это на самом деле? Разберемся на примерах разных направлений йоги.

Какие упражнения только вредят позвоночнику и ухудшают зрение? Помогает ли йога излечиться от серьезных болезней? И запускают ли медитации процесс самоисцеления?

Подробности – в программе "Злобный ЗОЖ" с доктором Алексеем Утиным и блогером Лерой Изумруд.