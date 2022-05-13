"Злобный ЗОЖ": китайский фитнес

Эксперты расскажут, избавляет ли оздоровительная гимнастика тай-чи от серьезных болезней, как обещают ЗОЖ-маркетологи? И помогает ли она выйти успешно замуж? Стоит ли верить популярным роликам в интернете об эффективной программе жиротопки из Китая?

Доктор Алексей Утин и блогер Лера Изумруд выяснили, можно ли с помощью китайского массажа гуаша диагностировать опасные недуги. Об этом – в программе "Злобный ЗОЖ".