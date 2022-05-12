В Минспорте оценили эксперимент по возвращению легкого алкоголя на стадионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство спорта РФ положительно оценило инициативу по возвращению алкоголя на спортивные сооружения. Об этом сообщает ТАСС.

"Если можно так назвать, это пилотный проект до конца этого года, эксперимент. <...> Я надеюсь, что это будет позитивно воспринято, не создаст никаких проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка, сегодня это важный шаг, Минспорт приветствует эту инициативу", – заявил глава ведомства Олег Матыцин.

При этом министр воздержался от прогнозирования возвращения спонсорских контрактов с производителями алкоголя в спортивную сферу.

Накануне правительство Москвы разрешило продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях до 31 декабря.

При этом в министерстве культуры РФ заявили, что эксперимент по продаже алкоголя не будет проходить на площадках федеральных музеев и заповедников.

