"Злобный ЗОЖ": неустойчивый фитнес

Занятия на балансборде в 4 раза эффективнее, чем на полу. Это правда или уловки маркетологов?

Может ли фитбол избавить от боли в спине? И как быстро можно похудеть, занимаясь аквафлэтом? Об этом – в программе "Злобный ЗОЖ".