В МИД РФ оценили заявления Зеленского о готовности встретиться с Путиным

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невозможно комментировать ежедневные заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным для прекращения конфликта.

"Причем не исходя из развития событий, а исходя из тех посылов и флюид, которые он улавливает. Я не знаю, с кем он делился, зачем он это говорил, считаю, что не надо глобально на это ориентироваться", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она также отметила, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации и не ответил на российские предложения к тексту проекта соответствующего договора от 15 апреля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться исключительно после вывода российских войск с территории Украины. При этом возможна лишь встреча на уровне глав государств.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко счел неконструктивными такие заявления украинского президента. Он напомнил, что в рамках проходивших ранее переговоров обсуждался вопрос гарантий безопасности для Киева, однако украинская сторона прекратила диалог.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

