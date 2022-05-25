В МИД РФ назвали заявления Зеленского о возврате к переговорам с Россией неконструктивными

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Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко счел неконструктивными заявления украинского президента Владимира Зеленского о возвращении к переговорному процессу РФ и Украины.

Прежде Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться исключительно после вывода российских войск с территории Украины. При этом возможна лишь встреча на уровне глав государств.

"Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически с первого дня начала военной операции, и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", – цитирует его РИА Новости.

Руденко напомнил, что в рамках проходивших ранее переговоров обсуждался вопрос гарантий безопасности для Киева, однако украинская сторона прекратила диалог.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

