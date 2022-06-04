"Злобный ЗОЖ": фитнес в отрыве от земли

Фитнес в отрыве от земли – какие чудеса обещают маркетологи?

На занятиях Альфа Гравити вы быстро похудеете, упражнения заменят походы в тренажерный зал. Аэройога вылечит спину и даже поможет от бесплодия. На тренажере "Правило" вы забудете о грыже, получите отличную растяжку, а у мужчин улучшится потенция.

Где правда, а где вымысел маркетологов? Об этом – в новом выпуске программы "Злобный ЗОЖ" с доктором Алексеем Утиным и блогером Лерой Изумруд.

