Названо лучшее время для тренировок для мужчин и женщин

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Наиболее эффективными для женщин являются тренировки в утреннее время, а для мужчин – в вечернее, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 27 женщин и 20 мужчин в возрасте от 34 до 53 лет, во время утренних тренировок у участниц лучше сжигался жир, снижалось артериальное давление и увеличивалась мышечная масса нижней части тела, а во время вечерних – эффективнее прокачивались мышцы рук и груди, а также улучшалось настроение.

Для участников мужского пола наиболее эффективными оказались вечерние занятия спортом, во время которых у них активно сжигался жир, снижалось давление и уменьшалась усталость.

Уточняется, что в ходе исследования все участники были разделены на две группы, одна из которых час занималась спортом утром в промежуток с 06:00 до 08:00, а другая – вечером с 18:30 до 20:30. Кроме того, добровольцы придерживались специально разработанного плана питания.

Ранее фитнес-тренер Люси Бейкер назвала силовые тренировки наиболее эффективным способом сбросить лишний вес.

Она подчеркнула, что самих по себе упражнений недостаточно. Необходимо правильно питаться, ежедневно двигаться, а также много отдыхать и контролировать уровень стресса.

При этом фитнес-тренер раскритиковала кардиотренировки за чрезмерную нагрузку на организм при увеличенном расходе энергии. Бег Люси Бейкер посоветовала заменить на ходьбу из-за ее меньшей нагрузки на мышцы.

