Маршруты двух автобусов у Гребного канала изменятся из-за Кубка по триатлону

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Маршруты двух автобусов не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 4 июня из-за Кубка по триатлону "Московский гром", сообщил департамент транспорта Москвы.
Изменения затронут автобусы № 229 и 829. Они будут ходить в обе стороны по улице Крылатские Холмы. Также сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5". Ограничения начнутся в 07:40 и будут действовать до окончания соревнований.
Помимо этого, ограничения коснутся и некоторых остановок общественного транспорта.
"Не работают остановки "Дворец ледового спорта", "Велотрек", "Стадион", "Гребной канал" и "Крылатский мост" на Крылатской улице", – говорится в телеграм-канале Дептранса.
Из-за проведения Кубка по триатлону 4, 25 июня и 30 июля также перекроют участок Крылатской улицы от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мнёвники. Ограничения движения будут действовать с 08:00 до 10:00. С 00:01 на данном участке нельзя будет припарковать автомобиль.
Центр Москвы частично перекроют 1 и 4 июня
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