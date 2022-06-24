В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

11:36
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
В Курской области продлен желтый уровень террористической опасности до 8 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме", – написал он в публикации.
Губернатор области попросил жителей сохранять бдительность.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории Курской области со стороны Украины.
По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник украинский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров. В результате был поврежден дом. Отмечалось, что никто не пострадал.
Украинские боевики продолжили обстреливать приграничные районы Курской и Брянской областей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: