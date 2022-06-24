В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Курской области продлен желтый уровень террористической опасности до 8 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме", – написал он в публикации.

Губернатор области попросил жителей сохранять бдительность.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории Курской области со стороны Украины.

По версии следствия, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник украинский беспилотник, который сбросил боекомплект у хутора Кучеров. В результате был поврежден дом. Отмечалось, что никто не пострадал.