Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Гордеевке после обстрела со стороны ВСУ сильных разрушений зафиксировано не было, работы по восстановлению инфраструктуры получится выполнить до 10 июля, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела повреждения получили несколько домовладений. В настоящее время в них необходимо заменить окна.

"Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля. Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию", – отметил Старовойт.

Также в Гордеевку выехал заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий. Он лично пообщается с местными и узнает, какая помощь, в том числе нематериальная, им требуется.

Гордеевка в Кореневском районе была обстреляна с территории Украины рано утром 17 июня. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины также обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. При обстреле никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Российским пограничникам удалось подавить нападение.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.