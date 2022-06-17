В курском селе Гордеевка серьезных разрушений после обстрела нет – губернатор

12:02
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
В Гордеевке после обстрела со стороны ВСУ сильных разрушений зафиксировано не было, работы по восстановлению инфраструктуры получится выполнить до 10 июля, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате обстрела повреждения получили несколько домовладений. В настоящее время в них необходимо заменить окна.
"Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля. Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию", – отметил Старовойт.
Также в Гордеевку выехал заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий. Он лично пообщается с местными и узнает, какая помощь, в том числе нематериальная, им требуется.
Гордеевка в Кореневском районе была обстреляна с территории Украины рано утром 17 июня. В результате происшествия никто не пострадал.
До этого Вооруженные силы Украины также обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. При обстреле никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Российским пограничникам удалось подавить нападение.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: