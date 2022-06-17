Глава Курской области сообщил об обстреле села Гордеевка

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле рано утром села Гордеевка в Кореневском районе с территории Украины.

"Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в некоторых домах были выбиты стекла, российские пограничники и военные контролируют ситуацию.

Ранее Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска "Крупец" с территории Украины.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

