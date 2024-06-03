03 июня, 14:30Новости
Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата "Абилимпикс"
930 москвичей вышли в финал юбилейного десятого Московского чемпионата "Абилимпикс-2024". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Соревнование дает возможность людям с особенностями по здоровью получить профессиональный опыт, а многим и начать карьеру. В программу вошли 62 компетенции – от информационных технологий и промышленности до питания и творческих профессий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.