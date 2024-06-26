Собянин рассказал, что московские студенты завоевали 5 медалей на соревнованиях в Китае

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Студенты столичных колледжей завоевали пять медалей на международных соревнованиях по профессиональному мастерству в Китае, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, всего в состязании принимали участие более 300 человек из 60 стран.

Московские конкурсанты завоевали два золота в категориях "Электроника" и "Оптоэлектроника", одно серебро в "Управлении перевозочным процессом на железнодорожном транспорте" и две бронзы в "Кондитерском деле" и "Промышленной робототехнике".

"Наши студенты впервые участвовали в этом состязании, и конкуренция была очень серьезной. Ребята, вы большие молодцы, так держать!" – написал мэр.

Он также поблагодарил экспертов-наставников за активное участие в воспитании студентов.

Ранее сообщалось, что в этом учебном году свыше 70 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику на крупнейших предприятиях города в сферах промышленности, торговли, финансов, образования, информационных технологий, услуг и гостеприимства.

В Москве сейчас изменяются образовательные программы с упором на практическую подготовку, в городе модернизируется инфраструктура образовательных учреждений, что позволяет формировать профиль компетенций выпускника. В 2024 году свыше семи тысяч предприятий города приняли на производственную практику более чем 70 тысяч студентов колледжей, из которых около 30% старшекурсников получили предложение о трудоустройстве.

Студенты проходили практику на таких предприятиях, как АО "Объединенная энергетическая компания", "Геофизика-Космос" госкорпорации "Роскосмос", "Гришко" (выпускает одежду, обувь и аксессуары для танцев).

