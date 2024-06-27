Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 12:45

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Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья

Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект "Время добра"

Собянин: московские студенты отлично выступили на соревнованиях по профмастерству в Китае

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Студенты колледжей Москвы завоевали 5 медалей на международных соревнованиях в Китае

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Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

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Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

В Москве открылись два центра ментального здоровья в районах Богородское и Таганском, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Туда жители столицы могут обратиться, чтобы получить помощь при психологических проблемах и легких расстройствах. В центрах работают квалифицированные специалисты, которые проводят индивидуальные консультации и групповые занятия. Для пациентов там доступны все необходимые технологии, в том числе и самые современные.

С какими проблемами можно обратиться к врачам центров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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