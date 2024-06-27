27 июня, 12:45Новости
Собянин: в Москве начали работу первые центры ментального здоровья
В Москве открылись два центра ментального здоровья в районах Богородское и Таганском, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
Туда жители столицы могут обратиться, чтобы получить помощь при психологических проблемах и легких расстройствах. В центрах работают квалифицированные специалисты, которые проводят индивидуальные консультации и групповые занятия. Для пациентов там доступны все необходимые технологии, в том числе и самые современные.
С какими проблемами можно обратиться к врачам центров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.