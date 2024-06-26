Фестиваль "Молодежная Москва" подготовили в парке "Сокольники"

В Москве пройдет фестиваль в честь Дня молодежи 29 и 30 июня. Всего в городе запланировано более 150 мероприятий.

В парке "Сокольники" состоится молодежный межнациональный фестиваль "Молодежная Москва". В программу фестиваля включили конкурс граффити, на который отобраны 20 работ представителей регионов РФ. Парк "Сокольники" подготовил мероприятия не только на центральной аллее, около фонтана и ротонды, но и на территории спортивного комплекса "Лидер".

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